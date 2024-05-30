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偉康股東會／通過發1.6元現金股利 董座：獲利有望自谷底回升

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
偉康總經理陳怡良、董事長連泓鈞。記者吳康瑋／攝影
偉康總經理陳怡良、董事長連泓鈞。記者吳康瑋／攝影

數位身分認證大廠偉康（6865）30日召開股東會，通過去年財報及盈餘分配案，決議每股配發現金股利1.6元，並進行第四屆董事選舉，選出7席董事，會後召開董事會決議由連泓鈞續任董事長。連泓鈞指出，去年公司營收持續創歷史新高，隨著這一年積極擴大研發與銷售資源的成果逐步發酵，今年營收將持續成長；獲利方面今年第一季有望是谷底，隨著獲利結構優化，逐步重回過往單季水準。

據悉，偉康不僅在研發層面擴大投資，更在營運層面上進階取得ISO 27001以外的ISO 27017(雲端服務資訊安全管理)及ISO27018(雲端服務個人資料保護)雙重國際 資安認證，聚焦「智慧資安信任平台」和「智能決策數據平台」兩大產品線，除以智慧金融為起始，更跨足智慧製造、智慧醫療、智慧車聯等市場應用。

近期於資安大會發表的OETH One匿蹤防護網，更是讓硬體資源相對不足的OT環境，得以萃取既有設備之數據價值，打通AIoT網絡，未來還能進一步整合新舊 設備，協助企業領先智慧化生產，逐步自動化升級，賦能即時終端邊緣運算，串聯雲地驅動智能決策，提供彈性的長期資本投入規劃。

偉康將於6月3日變更為「數位雲端」上櫃公司產業類別，超前部署 搶攻百億元雲端服務商機，建構信任匿蹤防護，驅動數據經營決策，布建自有品牌藍圖，結合夥伴生態圈的資源，攜手打造完善「數位信任生態服務」。偉康將持續透過研發充能、品牌賦能、提升整體企業效能，創造三能價值，以達到品牌化、規模化、國際化的三化目標，在AI時勢脈動下，「智慧資安」及「智能決策」的雙成長引擎將加速驅動獲利成長。

偉康董事長連泓鈞。記者吳康瑋／攝影
偉康董事長連泓鈞。記者吳康瑋／攝影

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