和勤股東會／通過配發0.13元股利 今年新品密集進入量產

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）30日召開股東常會，通過配發0.13元股利，其中現金股利0.1元、股票股利0.03元。和勤表示，今年新產品密集進入量產，帶動營收規模、毛利率同步翻揚，全年業績成長可期。

和勤硬碟(HDD)零件主要供應高階儲存硬碟機種，終端客戶涵蓋Seagate、Toshiba、WD三大廠，今年第1季硬碟零件出貨大幅成長，單季營收已逼近去年全年的五成。

在AI帶動高階儲存硬碟需求下，硬碟零件逐月成長，且和勤已掌握客戶新機種訂單，隨著新機種開始出貨及旺季效應帶動下，今年硬碟零件營收有望倍數成長。

車用零件方面，新能源車零件、商用車變速箱零件、乘用車平台件/暢銷車款零件、中國電動車大廠座椅零件、中國自主品牌增程式電動車的離合器零件、新能源車電驅系統等，均為高毛利新品，今年下半年有多項車用零件新品開始批次量產。

和勤強調，硬碟與車用零件同步成長，和勤營收規模和毛利率還有再向上提升的空間，公司對今年獲利成長表現相當具有信心。

和勤車用零件延續去年下半年爬坡，加上硬碟零件回升，在今年第1季淡季繳出超越去年旺季的亮麗成績。第1季毛利率18.31%創近十季新高，帶動稅後純益2,716萬元、季增30.2%，每股稅後純益0.33元，亦為近七季最高。