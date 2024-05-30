富旺股東會／即將迎來高雄微美居等案交屋入帳 今年營運成長可期
富旺國際開發（6219）30日召開股東常會，承認去年度決算表冊暨虧損撥補案，無可供分配盈餘。總經理林宗毅表示，大選過後，房市買盤回穩，今年富旺將迎來高雄「微美居」等案交屋入帳，全年營運可期。
林宗毅指出，富旺接下來新案共有新竹湖口「耀時代」，台中西區「富旺千蘊」、和美「嘉韶段大樓案」、后里「口庄段大樓與透天案」，合計總銷逼近百億元，公司並持續在全台獵地，將對整體營運帶來長期穩健的挹注。
富旺2023年隨著「心海城」、「雲科莊園」、「幸福好好」、「協奏曲」、「富時代」等成屋銷售與交屋穩健推進下，貢獻全年營收26億元、年增349%，合併稅後純益1.93億元，每股稅後純益2.02元，營運表現較2022年整體回升。
富旺目前手握全台20個成屋建案與預售案量，包括「讚時代」、「悅時代」、「微美居(御金特區)」、「微美居(鉑金特區)」等個案已陸續進入完工交屋階段，將為今年下半年營運增添豐厚動能。
不僅如此，位於台中高鐵特區首座ESG高鐵商城，日前也已舉行上樑典禮，並預計今年第4季完工試營運，有望隨著台中高鐵商城啟動後，將為公司穩健營運挹注一波成長活水。
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