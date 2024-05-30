漢來美食董座 林淑婷接任

漢來美食（1268）昨（30）日召開股東會，並全面改選董事，其中為四席一般董事，包括現任董事長賴宗成屆齡退休；由總經理林淑婷接任董事長之職，而侯家二代成員除侯淳淯自上屆進入董事會且本屆續任外，並增加侯宣羽擔任一般董事。

漢來美食指出，公司自2017年掛牌後已走上穩健的企業經營道路，這兩年更致力於組織的年輕化、制度化，從董事會到廚師員工的年齡都下修，在現任總監侯宣羽正式進入董事會後，二代接班的佈局已然成型。

漢來美食新任董事長則由現任總經理林淑婷升任並兼任原總經理職務，林淑婷以其在餐飲業務及管理上超過40年的經驗，在台北漢來大飯店開幕後，短短半年時間即讓宴會廳和島語自助餐這兩個大型餐廳開始獲利。