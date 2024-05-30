光洋科股東會／半導體訂單緩步成長 審慎樂觀未來發展

光洋科（1785）30日召開股東會，董事長黃啓峰表示，展望2024年，光洋科仍將以儲存媒體與半導體兩大產業為主要成長動能，半導體訂單緩步成長，對未來發展持審慎樂觀的態度。

針對今年營運，黃啓峰表示，光洋科仍將以儲存媒體與半導體兩大產業為主力成長支撐，獲利來源主要仍是VAS營收。光洋科4月合併營收25.51億元，月增18.47%，年增47.31%。其中4月VAS營收5.32億元，月增16.1%，年增37%。

黃啓峰指出，雖然全球經濟復甦受到美中貿易、烏俄戰爭、通膨升息等因素影響充滿變數，但在AI主導的未來發展中，看好新的AI應用可望擴大雲端服務及冷資料儲存的需求，因此光洋科也持續透過產品布局的調整，朝成長動能更強且附加價值高的方向去進行產品線比重調整，硬碟的部分維持穩定，而半導體訂單亦在緩步成長，對未來發展持審慎樂觀的態度。

光洋科2023年度營收226.3億元，年減12.26%，稅後淨利10.8億元，年減22.3%，每股稅後純益1.83元，配發現金股利1.2元。

黃啓峰表示，光洋科今年仍以積極配合聯合國2050年目標，持續積極推動雙軸轉型，包含數位轉型與零碳排轉型，透過整合內部資源，達到有效分配與利用，藉此優化營運效率，在循環經濟體系中扮演重要的一環，提供客戶更有價值的綠色產品。