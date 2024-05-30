漢來美食股東會／林淑婷接董事長 侯家二代取得2席董事

漢來美食（1268）30日召開股東會，並全面改選董事，其中為四席一般董事，包括現任董事長賴宗成屆齡退休；由總經理林淑婷接任董事長之職，而侯家二代成員除侯淳淯自上屆進入董事會且本屆續任外，並增加侯宣羽擔任一般董事。

漢來美食指出，公司自2017年掛牌後已走上穩健的企業經營道路，這兩年更致力於組織的年輕化、制度化，從董事會到廚師員工的年齡都下修，在現任總監侯宣羽正式進入董事會後，二代接班的布局已然成型。

漢來美食新任董事侯宣羽，目前擔任漢來美食總監，是創辦人侯西峰的小女兒，自美國加州大學洛杉磯分校企管研究所畢業後，她選擇進入餐飲領域的漢來美食，接近3年時間的深度參與，她為美食集團挹注許多新的思維和想法，也讓企業經營和品牌發展的方向更趨於年輕並符合時代潮流。

漢來美食新任董事長則由現任總經理林淑婷升任並兼任原總經理職務，秉持專業領軍的企業核心理念，林淑婷以其在餐飲業務及管理上超過40年的經驗；在台北漢來大飯店開幕後，短短半年時間即讓宴會廳和島語自助餐這兩個大型餐廳開始獲利，成功在台北競爭的市場站穩步伐。

隨著台北漢來大飯店內的5個餐飲營運單位於去年10月加入營運，漢來美食在今年第1季便創下每股純益4.73元傲人的成績，加上品牌中的海港自助餐及宴會廳在疫後彈升強勁，營收大幅成長。

另外，鎖定年輕族群的品牌「溜溜酸菜魚」專賣店在4月進軍北台灣中壢開出第4家分店後，在口碑和來客數上都交出漂亮的成績單，緊接著7月份另一適合上班族及小家庭小聚的人氣品牌「上菜」片皮鴨專賣店，也將在高雄夢時代購物中心開出品牌第3家分店。

漢來美食表示，除了展店的腳步不會停歇，今年另一重點工作將會放在汐止中央工廠及研發中心的籌備建置上，要透過全方位的布局因應未來快速展店的需求。