良維報喜 產品獲微軟認證
良維（6290）董事長李淳正昨（29）日表示，該公司已是亞馬遜人工智慧（AI）伺服器主力供應商，近期又獲微軟認證，可望增添新的成長力道，成為支撐AI伺服器營運的第二隻腳，Google與Meta也正在送樣，今年在高毛利的AI伺服器業務帶動下，全年獲利挑戰新高。
他說，一般伺服器與AI伺服器價差幾十倍，輝達一台伺服器20萬到60萬美元，一般伺服器2萬到10萬美元，近期AI伺服器快速增長，帶動資料中心大電流電源線需求暴增，伺服器占營收比重已超過30％，最大客戶亞馬遜AWS占兩成營收，還有惠普、戴爾、聯想與IBM等。
他說，雲端服務供應商建立的資料中心，從過去的H100與H200，明年陸續轉移到GB200，對電力需求愈來愈高，功耗愈來愈大，良維供應資料中心數據庫的大電流線，已經成為亞馬遜主力供應商，微軟已經認證，Google與Meta則已經訪廠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言