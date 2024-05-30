良維報喜 產品獲微軟認證

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

良維（6290）董事長李淳正昨（29）日表示，該公司已是亞馬遜人工智慧（AI伺服器主力供應商，近期又獲微軟認證，可望增添新的成長力道，成為支撐AI伺服器營運的第二隻腳，Google與Meta也正在送樣，今年在高毛利的AI伺服器業務帶動下，全年獲利挑戰新高。

他說，一般伺服器與AI伺服器價差幾十倍，輝達一台伺服器20萬到60萬美元，一般伺服器2萬到10萬美元，近期AI伺服器快速增長，帶動資料中心大電流電源線需求暴增，伺服器占營收比重已超過30％，最大客戶亞馬遜AWS占兩成營收，還有惠普、戴爾、聯想與IBM等。

他說，雲端服務供應商建立的資料中心，從過去的H100與H200，明年陸續轉移到GB200，對電力需求愈來愈高，功耗愈來愈大，良維供應資料中心數據庫的大電流線，已經成為亞馬遜主力供應商，微軟已經認證，Google與Meta則已經訪廠。

AI 亞馬遜 伺服器

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