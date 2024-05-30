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揚秦出擊 海內外展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導
揚秦董事長卓靖倫表示，「麥味登」將以多元店型進軍各式商圈，朝向千店目標邁進。 圖／揚秦提供
揚秦董事長卓靖倫表示，「麥味登」將以多元店型進軍各式商圈，朝向千店目標邁進。 圖／揚秦提供

揚秦（2755）董事長卓靖倫昨（29）日表示，「麥味登」將以多元店型進軍各式商圈，朝向千店目標邁進，而「炸雞大獅」持續推動海內外展店，除了為進軍美國市場做好準備外，並將加強印尼與馬來西亞區域展店。新品牌「涮金鍋」則預計下半年開放加盟。

揚秦昨天召開股東會，會中除通過承認去年財報外，同時通過每股配發現金股利3.6元。揚秦去年稅後純益1.32億元，年增14.6％，創股票上櫃以來新高，每股純益4.4元。揚秦表示，由於門市轉型、品牌拓展有成，營運規模持續向上，營收較往年相比呈雙位數成長。

卓靖倫表示，去年業績增長除受惠於疫情影響式微，整體餐飲內需升溫外，旗下早午餐品牌「麥味登」門市升級轉型、App會員募集有成，偕同台式炸雞品牌「炸雞大獅」國內外店數穩定增長，一同帶動整體營收向上提升。新品牌「涮金鍋」去年10月進軍火鍋市場，多品牌帶動營運動能。

營收

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