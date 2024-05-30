元太營運季季高 雙引擎熱轉

電子紙大廠元太（8069）昨（29）日舉行股東常會，通過配發4.5元現金股利等議案。董事長李政昊表示，2024年國際政經仍不穩定，但經營團隊有效掌握市場變化，看好在新產能加入下，無論在消費性或ESL產品都將恢復成長動能。

李政昊日前在法說會表示，今年營運將逐季成長。他說，元太業務發展有兩大項，消費性電子（CE）產品方面，全彩電子紙進入量產，2024年全球有多家品牌客戶推出採用彩色技術的電子書閱讀器與電子紙筆記本，同時將有較大尺寸的電子書閱讀器及電子筆記本產品問市，帶動電子紙換機潮。

物聯網（IoT）應用方面，電子紙貨架標籤（ESL）的色彩技術轉換完成，除原有歐洲市場持續成長，美系連鎖超市龍頭也安裝導入。電子紙看板將朝更大尺寸、適用於室內或戶外場域發展，符合環保需求的超低碳彩色電子紙看板受到矚目。應用於智慧醫療、智慧物流、智慧工廠等領域需求持續開拓，並醞釀新成長動能。

技術研發方面，李政昊表示，元太致力於電子紙領域研發，包括電子紙薄膜、彩色、軟性及模組。並專注無線供電技術、電子紙時序控制晶片、產品參考設計開發等領域；積極發展環境友善的低耗能電子紙技術，不斷改進減疊構、減少材料和低耗能相關技術，以實現減碳、節能、循環和創新，為產品打造更低碳足跡。

展望未來，元太以「We Make Surfaces Smart and Green」品牌願景為指引，把握AIoT和永續發展趨勢，運用環境友善的電子紙，推動其在智慧教育、智慧看板、智慧零售等領域擴展。