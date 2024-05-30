櫃買合作刑事警察局拍攝宣導影片 防AI詐騙

科技不斷進步，AI技術已可以輕易模擬出與真人一樣的聲音及影像，詐騙集團也利用此技術在社群媒體上製造假訊息進行詐騙，民眾要提高警覺，小心防範。

近期不斷出現AI詐騙事件，為了讓民眾了解並防範新型態的投資詐騙，櫃買中心特別與內政部警政署刑事警察局合作拍攝「小心AI攻陷你的戒心 三個動作護你財產安全」宣導影片。

刑事警察局預防科科長林書立於該影片中，以多年辦案經驗分享詐騙集團冒用財經名人或政商名流的聲音或影像，勸誘民眾加入FB或LINE投資群組，藉機騙取民眾投資款項的案例，同時教導民眾如何辨識AI深偽變臉，以防止被詐騙。

他並建議民眾如果遇到以社會聞人的名義推薦加入投資群組，可先至其官方社群媒體查看是否有提及此事，並透過該官方社群發訊息詢問求證；也可以查找有公信力的新聞媒體，看看是否有相關報導，或是善用金管會、櫃買中心、165反詐騙網站或電話等資源，查證相關資訊是否屬實。