櫃買中心今年積極招商引資，總經理李愛玲昨（29）日在記者會上提到，6月3日就將前往日本東京針對生技及電子產業招商。此外，在今年降息趨勢下，國際債券發行熱絡、債券ETF追募大增，規模均有顯著成長。

招商方面，李愛玲指出，為推動更多優質企業上（興）櫃，今年來已拜訪（來訪）公司計72家次，另櫃買中心已舉辦國內外計五場宣導說明會。接下來也有規劃前往日本東京招商，會針對日本生技醫療業者及電子產業。

櫃買中心總經理李愛玲談話重點

日本生技醫療業有不少國際大廠，排名又相對前面，但是日股的股價淨值比（PBR）僅約1.5倍，櫃買指數全體的PBR有2.8倍，生技醫療產業有3.2倍，對於吸引日本生技醫療業者來台掛牌具有誘因。

引資的部分，櫃買中心5月16日至17日偕同元富證券帶領五家上櫃公司，以及二家上市公司，在日本東京舉辦法說會，獲外資熱烈回響。日本機構投資人參與相當踴躍，總計進行51場次的一對一會議。此外，下半年也有規劃赴東南亞招商、引資的行程。

今年國際債券發行熱絡，截至5月28日，共計發行62檔，其中60檔為美元計價，一檔為南非幣計價，一檔為人民幣計價，發行總金額51.2億美元，較去年同期增加49.9%（去年同期發行總金額為34.1億美元，計有36檔）。流通在外餘額達2,152.5億美元，計有972檔，較去年同期增加3.3%。

李愛玲說，今年發行檔數跟規模都比去年好，主要是因為去年聯準會快速大幅升息，導致利率難以預測，讓發行人、投資人都較為觀望，不過今年在聯準會確認不升息，市場預期一定會降息的情況下，也讓國際債券發行的可行性增加，加上中東國家有幾檔發行的國際債券規模較大，占了今年發行規模的45%，使得整體發行金額增加。

此外，去年就很火熱的債券ETF熱度持續不墜，截至5月28日，上櫃債券ETF共計82檔，總資產規模達2.47兆元，總成交金額達1.14兆元。光是今年追募的就有14檔、34次，額度高達6,760億元。另有七檔指數已審核通過，未來也會陸續發行債券ETF。