大武山辦理公開申購 每股57.13元

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

大武山（6952）昨（29）辦理競價拍賣，預計5月31日至6月4日再辦理公開申購，公開申購價格57.13元，以28日興櫃日均價69.28元換算，抽中一張相當賺進1.215萬元，報酬率超過21.2%。

台股以往戲稱5元以下低價股為雞蛋股、水餃股，但時至今日，隨著物價上漲，雞蛋、水餃都不便宜。集中市場即將出現一家真正的雞蛋股，即專攻中高階蛋品市場的「大武山牧場」，將於6月掛牌上市。

大武山初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理。證交所表示，大武山競價拍賣股數5,468仟股，公開申購股數為1,417仟股，本次參與投標之投標單筆數計692筆，合格標單共665筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於29日於證交所經由公開方式電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格50.11元、最高得標價格171元，得標加權平均價格57.13元。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，大武山競價拍賣最低承銷價格50元，後續公開申購價格57.13元，5月31日至6月4日為公開申購期間；6月6日公開抽籤。

證券商 雞蛋

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