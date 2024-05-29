豐謙股東會／通過配發1.5元現金股利 今年推案金額58億元

豐謙建設（5523）去年每股稅後純益3.73元，股東常會29日通過配發1.5元現金股利；董事長袁玉麒表示，近年雖然大台中土地價格持續飆漲，營建成本也上揚，不過公司仍看好有人口、就業紅利的台中及新竹房市，將積極購地推案。

豐謙去年營收33.31億元、年增1,432.2%，創歷史新高，本期淨利5.78億元、年增23.1%，主要因完工交屋建案新竹「VITA」、台中北屯「森立方」挹注。今年將在台中南屯及14期推出兩件新案，總銷合計約58億元。

今年豐謙線上銷售個案為總銷30億元的台中市東區「謙18」，目前銷售已過六成，6月開始銷售的為台中市北屯區14期「HOME+」，此案基地1,321坪、總銷金額28億元。

下半年則計畫在南屯區單元五推出「鎮福段案」，總銷金額30億元，兩案總銷合計約58億元，產品皆規劃為3至4房，主力客群鎖定首換族，豐謙透露，每坪單價將從6字頭起跳。

此外，豐謙建設轉投資、持股30%的豐穗建設，第3季取得國家住宅及都市更新中心「新竹光復段公辦都更專案」。該都更案總面積約4.5公頃，分為A、B兩塊基地。

豐謙規劃打造結合商業與住宅機能，將在商業區規劃1幢6棟地上30層商場與集合住宅大樓；住宅區規劃2棟地上21層及15層住宅，其中1棟由國家住都中心分回做社會住宅使用，全案總投資金額高達280億元，預計2030年完工。