精誠業績 下半年會更好

精誠（6214）昨（29）日召開股東會，董事長林隆奮表示，年底是專案驗收旺季，下半年表現會優於上半年，第4季比第3季好。精誠也將積極在海外布局，為台商企業提供更多元資訊服務，擴大市場版圖。

林隆奮表示，為追求更好成長收益結構，將持續投資自主創新技術與軟體，推廣SaaS訂閱模式，為服務定價，提升服務收入占比。

他指出，將擴大東南亞市場布局，為台商供應鏈提供營運管理一條龍式資訊服務，目前在越南已設子公司。日本市場與丸紅商社合作，共同拓展日本、新加坡等地資安市場，發展具創新價值的數據服務與商業模式。

林隆奮表示，今年企業數位轉型需求持續發酵，無論是在雲地整合或資安防護項目建置都受到重視，另外包含資安、雲服務及ESG相關法規修訂頒布，也有助資服業成長，特別對於大型企業及政府組織而言，新規定會需要新的IT架構與作法，這些都是資服業的商機。

林隆奮說，在AIGC應用上，產業與應用內容更趨多元，包含內部文件查找、客服中心助理、專業知識庫內容比較，甚至結合圖像辨識回覆問題等，可以顯著提升工作效率，促使企業加速導入應用。目前在金融、製造、電信、電商、政府機關、百貨零售、醫療等產業皆有導入案例，也計畫加強與技術夥伴合作及相關投資。