緯創目標價 大摩升至168

代工大廠緯創（3231）今（30）日將召開股東常會，外界高度關注AI相關訂單前景。外資摩根士丹利（大摩）證券趕在股東會前出具報告指出，緯創正接到輝達Hopper系列繪圖處理器（GPU）基板相關急單，並取得一項GB200機架級項目，有助未來營運表現，因此給予「優於大盤」評等、目標價調升至168元。

大摩科技產業分析師高燕禾評析，緯創仍是主要的GPU基板供應商，基於2025年本益比僅11.7倍，因此目前估值相對便宜，也是首選的AI ODM公司之一，再次重申「優於大盤」評等。

高燕禾表示，目前已觀察到緯創一些GPU基板急單，預計在未來幾個月內將帶來小幅成長動能。雖然訂單規模看似不大，增量訂單小於約5%，但對緯創來說，仍然是一個積極性因素。

另外，根據目前最新供應鏈調查，在輝達Blackwell系列產品量產前，第2季和第3季暫無放緩跡象，同時緯創還贏得美系企業客戶GB200機架項目，將對2025年業績有貢獻，預計緯創將在2024年下半年陸續公布好消息。高燕禾指出，由於GB200計算板，緯創方面似乎有信心獲得高達50%市場份額，優於大摩預估的35%，這將使緯創未來相關營運數據具上調空間。

另外，高燕禾根據敏感性分析，認為緯創每增加1,000個機架（NVL36），按每個機架180萬美元計算，將為緯創額外增加每股稅後純益（EPS）約0.15元，因此高燕禾預期新項目將自明年起為緯創帶來營收與獲利的成長動能。