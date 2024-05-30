叡揚搶攻虛擬助理商機

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

研調機構Omdia最新研究指出，AI軟體最主要應用是虛擬助理，預計到2028年，虛擬助理將為IT供應商創造超過27億美元的收入，叡揚（6752）AI商業應用在B2B市場深耕多年，聊天機器人也累積不少成功案例，伴隨AI商機起飛，營運受惠大。

Omdia指出，虛擬助理是AI最普遍的應用案例，近一半的銀行表示，臨櫃優先事項是提供更一致且更高水準的互動，雖然許多銀行努力成為首批推出生成式AI虛擬助理的先鋒，以吸引新客戶，但若執行不當，甚至可能會疏遠現有客戶。

隨著金融業擴大採用AI虛擬助理，叡揚深耕相關領域多年，將大啖商機。

叡揚「iota C.ai對話服務平台」協助企業搭建出高效的系統作業服務，目前已獲政府單位、學校、金融業、半導體製造業導入運用，近兩、三年來，相關業務快速成長。

叡揚AI平台可讓客戶輕鬆設計符合自己需求的對話機器人，提供服務性、目標導向的聊天機器人，還能掛載到LINE、Teams、Messenger等社群平台。

AI 聊天機器人 金融業

延伸閱讀

晚上幾點傳LINE才不打擾人？日媒調查結果出乎意料「重點非時間」

「青鳥行動」大學生意見分歧 學者：已非民進黨鐵板一塊

養真愛粉？VTuber「飴宮なずな」社群平台發文甜喊：我是大家的老婆

疑妻與小王藕斷絲連…新竹工程師為抓外遇「狂拍1455張對話」 反遭判刑

相關新聞

良維報喜 產品獲微軟認證

良維（6290）董事長李淳正昨（29）日表示，該公司已是亞馬遜人工智慧（AI）伺服器主力供應商，近期又獲微軟認證，可望增...

健鼎、金像電搶AI PC商機

AI PC商機擴大，台廠PCB廠商搶攻主流客戶，台灣電路板產業協會（TPCA）分析，就PCB而言，現階段的定義當中，NP...

緯創目標價 大摩升至168

代工大廠緯創（3231）今（30）日將召開股東常會，外界高度關注AI相關訂單前景。外資摩根士丹利（大摩）證券趕在股東會前...

仁寶揪伴 強攻5G商機

仁寶（2324）昨（29）日宣布，與無線連接解決方案提供商Airgain簽署合作備忘錄，共同開發5G波束成型智慧天線技術...

精誠業績 下半年會更好

精誠（6214）昨（29）日召開股東會，董事長林隆奮表示，年底是專案驗收旺季，下半年表現會優於上半年，第4季比第3季好。...

鈺邦固態電容產品 打入輝達GB200鏈

鈺邦（6449）固態電容產品打入輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200供應鏈，正陸續出貨中，是目前台系被動元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。