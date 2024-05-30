叡揚搶攻虛擬助理商機

研調機構Omdia最新研究指出，AI軟體最主要應用是虛擬助理，預計到2028年，虛擬助理將為IT供應商創造超過27億美元的收入，叡揚（6752）AI商業應用在B2B市場深耕多年，聊天機器人也累積不少成功案例，伴隨AI商機起飛，營運受惠大。

Omdia指出，虛擬助理是AI最普遍的應用案例，近一半的銀行表示，臨櫃優先事項是提供更一致且更高水準的互動，雖然許多銀行努力成為首批推出生成式AI虛擬助理的先鋒，以吸引新客戶，但若執行不當，甚至可能會疏遠現有客戶。

隨著金融業擴大採用AI虛擬助理，叡揚深耕相關領域多年，將大啖商機。

叡揚「iota C.ai對話服務平台」協助企業搭建出高效的系統作業服務，目前已獲政府單位、學校、金融業、半導體製造業導入運用，近兩、三年來，相關業務快速成長。

叡揚AI平台可讓客戶輕鬆設計符合自己需求的對話機器人，提供服務性、目標導向的聊天機器人，還能掛載到LINE、Teams、Messenger等社群平台。