湯石照明看好需求緩步回溫

湯石照明 （4972）昨（29）日召開股東會，董事長湯士權表示，看好需求將慢慢回溫，預期營運將逐季成長，今年可望穩健緩步復甦。

發展策略上，湯士權表示，持續設計代工與自有品牌雙軌並行的經營模式。設計代工業務方面，在目前主要市場歐洲持續爭取更多的大廠合作機會，同時開拓新興潛在市場；自有品牌業務方面，近期兩岸市場已有顯著成效，未來將持續深耕大中華區，以創造穩定的營收來源。展望今年營運，湯士權表示，近期通膨升溫減緩，加上美元升息周期己近尾聲等多重不利因素陸續緩解，預期2024年可穩健中緩步成長。

湯士權透露，湯石照明已在台灣取得許多指標性照明工程專案，奠定公司在台灣博物館照明的地位，後續會持續深耕台灣專業照明市場，看好台灣市場相對穩定，預計今年台灣市場營收占比將提升。

湯石照明去年併購大峽谷，藉由雙方資源全面整合，效益將逐漸發酵，將可拓展集團產品應用領域及市場占有率。湯石照明股東會增選董事一席，新任董事張家瑞為大峽谷顧問。

湯士權表示，湯石照明與大峽谷皆深耕照明行業多年。湯石照明在歐洲室內照明代工市場具備較高知名度，並在台灣照明市場建置完整的專案銷售通路；大峽谷在大陸戶外建築景觀與市政照明具極高市場知名度，併購後仍將持續以大峽谷品牌進行銷售，整合各自在照明市場專業分項領域具備優勢，強化銷售通路。