鈺邦固態電容產品 打入輝達GB200鏈

鈺邦（6449）固態電容產品打入輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200供應鏈，正陸續出貨中，是目前台系被動元件廠中，受惠輝達AI伺服器熱銷最大的廠商。

鈺邦總經理林溪東昨（29）日於股東會上強調，AI伺服器強勁成長，2024年營運會比過往更好，正向看待下半年將比上半年成長，2025年仍會保持增長的態勢。

鈺邦股東會重點

鈺邦近期業績升溫，4月營收2.69億元，攀上三個月來高點，月增5.5％，年增10.8％；前四月營收9.9億元，年增18.5％，為同期新高。

法人指出，以鈺邦營收應用占比來看，分別為筆電 28%、主機板品牌35.5%、主機板代工14%、伺服器5.1%、高效能運算（HPC）1.8%，換算高達八成以上都與電腦相關，樂觀看待鈺邦是台灣被動元件廠中，受惠AI純度最高的業者，2024年全年營收力拚改寫新猷。

據悉，鈺邦的固態電容有捲繞型固態電容（V-Chip）、晶片型固態電容( CAP）二種，廣泛應用在筆電、板卡、伺服器等領域。因應電腦及伺服器主板自動化打件目標，鈺邦近年積極推廣V-Chip取代DIP應用，也強攻CAP在伺服器、筆電、顯卡、遊戲機等應用市占。

供應鏈分析，目前AI伺服器用量最多的被動元件以積層陶瓷電容（MLCC）為主，惟固態鋁電性能優於傳統鋁電解電容，導入於AI伺服器的用量也不少，多以耐高溫、長壽命等高可靠度的規格為主。

鈺邦先前曾說，2023年與2024年AI伺服器動能都非常強勁，預估每年的增長幅度都達近四成，PC／筆電估成長個位數百分比，一旦2024下半年AI PC竄出，2025年可望有換機潮。

隨著AI伺服器爆發性成長，加上高速運算環境的嚴苛要求下，大幅推動市場對固態鋁電的需求。去年第3季時，市場就傳出鈺邦打進輝達供應鏈，供應鏈說明，該公司的固態電容確實取得輝達GB200商機，目前已小量出貨，明年將逐漸放量，鈺邦也因應客戶需求，進行小量擴廠。

供應鏈分析，由於電感大廠臺慶科轉投資持股28.1%到鈺邦，雙邊早已展開合作，同時進行產品資源共享，臺慶科在馬來西亞的擴廠，規劃將一小部分地分給鈺邦。