亞果台中港遊艇碼頭 8月動工

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

亞果遊艇集團（7566）昨（29）日宣布，斥資10億元規劃的台中港國際遊艇碼頭將於8月3日舉行簽約儀式暨動工典禮，全案開發期程約五年，其中第一期國際遊艇碼頭49席泊位將於今年底完工啟用，台中港也將成為中台灣遊艇國際門戶。

亞果遊艇推動的台中國際遊艇港，位於三井Outlet Mall摩天輪美景旁，計畫開發面積約10.77公頃，包括5.9公頃的港埠用地及4.87公頃的水域面積。亞果擁有30年租賃期，得優先續約20年。

至於第二期52席泊位及遊艇大街、海洋學院、遊艇俱樂部、海洋學院、船艇岸置場及相關商業服務設施，預計2026年起陸續啟動開發。

亞果副總經理王昱茗指出，台中國際遊艇港周邊交通便利，連接台灣大道和西濱快速道路，方便來往台中市區及北接苗栗、南連彰化，為串聯台中港中二路港埠服務廊帶、梧棲觀光漁港、高美濕地、海洋生態博物館等沿海商業景點的複合式臨水遊憩空間。

另外，亞果遊艇集團特約經銷商中歆企業總經理陳福臺，特別邀請前山隆通運總經理王楨德，共同成立亞歆海洋國際公司，並在亞果遊艇團隊帶領下，計畫將台中港遊艇碼頭打造成兼具遊艇休憩、海洋教育及親子遊樂三位一體的國際級遊艇碼頭。

碼頭 遊艇

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