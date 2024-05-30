榮剛獨董 趙天麟接任

榮剛（5009）昨（29）日股東會，董事長王炯棻表示，面對全球地緣政治影響地緣經濟變化，強調將持續深耕航太、能源、油氣等高值化產業，並提供有競爭力的產品，開發高階工具鋼，以進攻歐美日高端應用市場。

榮剛昨補選一席獨立董事，由前立委趙天麟接任，凸顯榮剛政經網絡持續拓展，引起市場注目。

榮剛指出，國際主要預測機構皆認為2024年全球經濟成長速度較2023年略低，不過仍預期全球商品貿易呈現復甦態勢，有助於台灣對外貿易表現可望漸趨穩定。

榮剛內銷方面精進生產製程，擴充產品尺寸和型態供應，在新發表的高階工具鋼產品帶動下，預期一般工業用材隨之擴展，連續澆鑄機開始量產後，將增加一般商業用鋼材成本競爭力，為國內各產業提供更多自製化、客製化材料選擇。