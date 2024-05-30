愛普*（6531）受惠於AI發展，ASIC晶片的需求提升，加上台北國際電腦展（COMPUTEX）即將開展，低基期、營運成長的ASIC概念股有望吸引資金目光。

愛普*第1季每股純益（EPS）2.27元，年增482%，毛利率提升至46.1%，季增2.3個百分點。以第2季營運來看，VHM搭載新一代礦機，自本季起將有更明顯營收貢獻，惟應用於主流HPC、AI應用仍需時間。此外，IoT方面，相較於第1季的低基期，看好第2季IoT預估仍可季增高個位數。整體而言，隨著IoT庫存調控完畢，加上AI BU營收持續回升，下半年營收將顯著較上半年成長。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證。

（元大證券提供）

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