聚亨看景氣 Q4明顯復甦

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

主力盤元線材廠聚亨（2022）昨（29）日舉行股東會，通過配發現金股利0.2元，為19年來首見配息。面對鋼市變化，董事長黃文松指出，對前景有信心，下半年景氣將逐步好轉，第4季更明顯復甦。

黃文松指出，泰國基礎建設發展，將有助泰聚亨獲利表現。主因泰國政府宣布2024年至2025年間投入6,520億泰銖（約新台幣5,736億元），推動約150項交通建設計畫，促進泰國基礎建設發展，泰國聚亨直接受惠。

其中2024年已確定啟動64項計畫，另有31件計畫在籌劃階段，預算總額3,890億泰銖；2025年預計啟動57項計畫，預算總額達2,630億泰銖，預估將陸續進入施工階段，鋼鐵需求可望持續增長。

此外，台灣聚亨近年積極轉型為線材專業廠，擴充線材加工量能及酸洗線代工量，積極搶占國內盤元代工市場，展現差異化競爭優勢，並有豐碩成果，未來將持續強化盤元買賣到線加工一條龍生產服務。

另一方面，因應電費調漲，將擬調整線材加工工作時段，以有效控制成本，並提供準時出貨，高品質且全方位的銷售服務。

泰國 聚亨

延伸閱讀

聚亨股東會／通過配息0.2元、19年首見 凸顯改革有成

宜蘭非法移工死亡 泰籍妻偕同雇主棄屍櫻花陵園

泰國拚觀光延長簽證停留期限 這3類人受惠

好讀周報／曼谷恐在本世紀末前被淹沒 泰國考慮遷都

相關新聞

良維報喜 產品獲微軟認證

良維（6290）董事長李淳正昨（29）日表示，該公司已是亞馬遜人工智慧（AI）伺服器主力供應商，近期又獲微軟認證，可望增...

健鼎、金像電搶AI PC商機

AI PC商機擴大，台廠PCB廠商搶攻主流客戶，台灣電路板產業協會（TPCA）分析，就PCB而言，現階段的定義當中，NP...

緯創目標價 大摩升至168

代工大廠緯創（3231）今（30）日將召開股東常會，外界高度關注AI相關訂單前景。外資摩根士丹利（大摩）證券趕在股東會前...

仁寶揪伴 強攻5G商機

仁寶（2324）昨（29）日宣布，與無線連接解決方案提供商Airgain簽署合作備忘錄，共同開發5G波束成型智慧天線技術...

精誠業績 下半年會更好

精誠（6214）昨（29）日召開股東會，董事長林隆奮表示，年底是專案驗收旺季，下半年表現會優於上半年，第4季比第3季好。...

鈺邦固態電容產品 打入輝達GB200鏈

鈺邦（6449）固態電容產品打入輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200供應鏈，正陸續出貨中，是目前台系被動元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。