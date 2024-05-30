數位轉型方案業者騰雲 加速拓展海外市場
數位轉型方案業者騰雲（6870）昨（29）日參加元富證券舉辦法說會，今年第1季營收、歸屬母公司淨利都創歷史同期新高，騰雲指出，今年仍將以海外代理方式快速擴張市場，並朝多元應用、拓展產品模組發展。
騰雲4月營收達3,953萬元，月減26%，年減8.44%；第1季集團合併營收1.28億元，年增13.6%，毛利率70%，稅後純益1,163萬元，年增逾232%，淨利率由去年3%大幅提高至9%，歸屬母公司淨利1,274萬元。騰雲去年9月上櫃，股本膨脹，上季每股純益0.58元，仍優於去年同期的0.47元。
騰雲表示， 第1季台灣本地營收穩健增長，海外規模化經濟效益顯著。騰雲積極拓展海外市場，首季海外營收占營收比重將近44%，今年也將以海外代理商、大型生態系夥伴等模式，積極快速拓展海外市場。
騰雲營收結構中，包括一次性收入和持續性收入。前者主要利基來自新客戶與新市場開發，包括多元應用，如智慧零售、智慧城市等，以擴展海外市場為主；過去累積長期客戶關係，也透過產品與持續開發新產品，以及拓點帶來收入；持續性收入則是穩定成長的業務。
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