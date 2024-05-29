新藥公司太景黃國龍：流感新藥解盲 近期認列里程碑金

新藥公司太景-KY今天召開股東會，流感抗病毒新藥TG-1000日前在中國大陸解盲成功，董事長黃國龍說，今年下半年將遞交申請藥證，近期會認列里程碑金，為營收添動能。未來該藥將推展美國和日本市場，也不排除推進東南亞。

另外，太景旗下另一主力產品，抗生素新藥「太捷信」在台銷售，黃國龍認為，銷售可望持續增長，對台灣市場持樂觀態度，因疫情後各種感染疾病捲土重來。

流感抗病毒新藥TG-1000部分，太景今年4月宣布，大陸合作夥伴健康元藥業集團，已完成TG-1000三期臨床試驗主要評估指標解盲。黃國龍說，正準備TG-1000在今年下半年遞交藥證申請流程，一般需時約12個月，又依不同案件而有延後或提早的可能。

太景近期將會認列里程碑金，但無法透露確切認列月份。

未來TG-1000希望推展至歐美市場，黃國龍表示，公司正與全球大型藥廠進行洽談，今年規劃參加三場國際展會，尋找國際授權合作機會，包括6月北美生技展、10月日本生技展、11月參加歐洲生技展，一旦歐美日本市場推展成功，未來不排除推展至東南亞市場。

太景今年前4月累計營收為新台幣1481.2萬元，年增94%。黃國龍表示，營收大增，反映在COVID-19疫情後，各種感染疾病捲土重來，引發肺炎帶來的醫療需求，對新型抗生素藥物需求只會增不會減，他認為太捷信在台灣銷售將持續成長。

太捷信有口服與針劑兩種劑型，口服膠囊目前已進入超過100間醫院的藥品採購清單，今年前4個月經銷商銷量為去年同期的1.6倍，針劑的靜脈輸液也進入約60間醫院的採購清單，今年前4個月經銷商銷量為去年同期的5.6倍。