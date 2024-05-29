真正雞蛋股來囉！抽中一張賺超過二成

真正的雞蛋股來了！大武山牧場科技（6952）29日辦理採競價拍賣，預計5月31日至6月4日再辦理公開申購，公開申購價格57.13元，以最新28日興櫃日均價69.28元換算，抽中一張相當賺進1.215萬元，報酬率超過21.2%。

台股以往戲稱5元以下低價股為雞蛋股、水餃股，但時至今日，隨著物價上漲，雞蛋、水餃都不再便宜。集中市場甚至將出現一家專攻中高階蛋品市場、也是國內麥當勞唯一動福蛋供應商「大武山牧場」，將於6月掛牌上市。

大武山初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，證交所表示，大武山公司辦理競價拍賣股數5,468仟股，公開申購股數為1,417仟股，本次參與投標之投標單筆數計692筆，合格標單共665筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於5月29日於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格50.11元、最高得標價格171元，得標加權平均價格57.13元。

另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，「大武山牧場科技股份有限公司」競價拍賣最低承銷價格為50.00元，本次辦理公開申購價格為57.13元，5月31日至6月4日為公開申購期間；6月6日為公開抽籤日。

大武山在養雞、產蛋、洗選之外，打造自有品牌，供貨給麥當勞、早安美芝城、三井日本料理、丸龜製麵…等全台知名餐飲業者，隨著客戶展店拉升出貨量；也透過全聯福利中心、全家便利商店、7-ELEVEN、大潤發、家樂福量販店，賣給消費者，打造產業一條龍，未來也可望與日商合作開發海外市場，營運富有想像空間。

去（2023）年大武山營收新台幣11.49億元，生鮮雞蛋約占79%，液蛋17%，蛋加工品及中雞銷售約占4%。