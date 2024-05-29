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大世科市場派奪兩席董事

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

大同旗下資服廠大世科（8099）昨（28）日召開股東常會，全面改選董事；股市聞人、涉及福懋油掏空案興泰董座吳金泉領軍的市場派拿下兩席董事，分別為一般董事泰生海洋開發公司、獨立董事戴溶瑩。

大世科此次董事改選六席董事、三席獨董，公司派當選人為大同法人代表大世科總經理黃文宏、大同法人代表大同副董特助賴冠伶、大同法人代表資策會副執行長蕭博仁、大同法人代表台灣碳權數位經濟發展協會理事姒元忠，以及雙瓶科技投資顧問代表人曾冠智；兩席獨董分別為福華電子獨董葉黃杞、台北大學金融與合作經營學系專任副教授施懿宸。

吳金泉為首的市場派提出三名董事、三名獨董名單，各取得一席，董事當選人為興泰子公司泰生海洋開發、獨董當選人為興泰實業財務處課長戴溶瑩。

從大世科股權結構來看，吳金泉派結合其入主的資服業者晉泰科技，掌握大世科近20%股權。先前市場傳出，母公司大同積極徵求委託書，欲抗衡市場派。業界人士當時預期，以吳金泉派的股權來看，最多拿到兩席董事，此次改選結果出爐，吳金泉派取得兩席，進入大世科董事會。

業界人士認為，吳金泉派雖不能實質掌握經營權，但從過去吳金泉入主興泰、福懋油、福壽及晉泰等上市櫃企業的策略，劍指大世科經營權意味濃厚，三年後的下屆董事改選，恐怕又有經營權角力。

大世科前身是大同旗下資訊通信業務處，2000年5月分割獨立，2004年3月上櫃，主要業務為電腦軟硬體及通訊技術提供系統整合服務，現任董事長為沈柏延，總經理是黃文宏。

台北大學 大同 經營權

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