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寶雅數位轉型 優化體驗

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

寶雅昨（28）日召開股東會，總經理陳宗成表示，寶雅透過市場定位差異化、提升服務體驗及品類發展計畫，推出新型態美妝店，提升實體店面的顧客體驗，並藉由數位轉型及優化提升線上流量。未來將藉由三種不同店型，一般店、店中店和美妝店，持續展店、提升整體市場滲透率。

寶雅股東會由由董事長陳建造主持、總座陳宗成說明營運概況與展望。會中承認去年財報，並通過每股配發現金股息21元及配股票股利0.1元。寶雅去年稅後純益25.25億元，年增22.1%，每股純益24.41元。今年第1季營收58.7億元，年增11%，稅後純益7.0億元，年增6.7%，每股純益6.78元。寶雅表示，將持續展店，持續數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

寶雅近年持續透過賣場陳列優化，提升實體店面的顧客體驗，並提供多品類、多選擇且具高性價比商品為品類發展核心。同時，藉由數位轉型、精準行銷及優化服務提升顧客忠誠度，也持續根據當地商圈特性，藉由門市改裝策略，打造符合需求的空間，商品方面，除了提升品類深度與廣度，寶雅也持續發展自有品牌，累積品牌知名度。

寶雅2022年起推出了許多自有品牌商品，且有不錯的銷售表現，今年更推出全新品項，包括POYA PURE+美在管蒟蒻凍、POYA Chic自訂款髮箍、POYA COZY獨家涼感襪及POYA WAY拋棄式吸水柔膚巾等。

寶雅表示，發展自有品牌主要是以在地多年的經驗，帶來充滿設計感且值得信賴的產品，主打高質感與舒適感並進，滿足女性的日常生活需求。

此外，寶雅旗下POYA Beauty美妝店全台47間門市，整體氛圍設計有別於過去寶雅店型，以明亮舒適為概念主軸，透過數位看版、播放教學影片等，增加消費者互動。

商品結構方面，將美妝占比提高，擴大保養品、醫美、彩妝等品項，更主打在貨架的陳列上能更完整豐富，也巧妙運用空間更方便消費者選購。

寶雅 消費 股東會

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