宸曜新品加持 營運走強

工業電腦廠宸曜（6922）昨（28）日舉行法說會，該公司受惠EDGE AI專案陸續出貨，帶動今年上半年營運走強，看好2024年營收將優於2023年，重回2022年營運高峰。

近期輝達掀起機器人風潮，宸曜同步搶進，產品應用涵蓋無人機、AMR／AGV及工業機器手臂領域，業務發展以各式無人載具為主。

宸曜董事長高明和表示，隨著邊緣AI應用加速落地，以及生成式AI的推進，宸曜看好邊緣AI運算的市場需求，將持續擴大產品布局。

宸曜產品應用在三大領域，包含製造業自動化及智慧化，如設備製造商、工業機器手臂、半導體生產及3D檢測，其次則為各式載具無人化及自主化，如自動導引AGV及自主移動機器人AMR、工業車輛及農業機具等，最後為智慧城市領域。