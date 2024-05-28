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元太奪沃爾瑪四色標籤大單

經濟日報／ 記者鐘惠玲李珣瑛／台北、新竹報導

元太（8069）強攻最新四色電子貨架標籤（ESL）報捷，奪下美國零售通路龍頭沃爾瑪（Walmart）大單，業績大進補，正式揮別先前庫存調整陰霾，伴隨電子貨架標籤會賣比較多電子紙材料，有助拉升毛利率，並同步帶旺驅動IC協力廠天鈺營運。

沃爾瑪是目前最積極導入電子貨架標籤的重量級大廠，先前主要採用元太三色產品，近期加快導入全新四色電子貨架標籤，也是元太積極開拓的新市場，全力衝刺業績。

元太先前因三色轉換至四色電子貨架標籤的產品過渡期，導致客戶累積太多庫存，從去年下半年到今年初都在清裡庫存。隨著沃爾瑪全新四色電子貨架標籤大單落袋，意味元太營運將再度展現強勁爆發走勢。

元太董事長李政昊樂觀預期，客戶端庫存可望於５月全數清理完畢，6月就會恢復成長，全年營運將呈逐季成長，「毛利率要維持在五成並不難」。

元太首季毛利率47.39%，季減8.88個百分點，年減1.76個百分點；稅後純益13.24億元，季增6.9%，年減24.5%；每股純益1.16元。元太分析，首季營運受制客戶產品轉換時程遞延，面臨客戶需求變化和庫存波動的問題，進而影響營收和利潤。

隨著沃爾瑪全新大單到手，元太不僅擺脫首季逆風因素干擾，由於電子貨架標籤會賣比較多電子紙材料，毛利率同步看俏。

李政昊強調，元太在電子紙市場有定價權，客戶對大尺寸彩色看板的需求期高超乎預期，元太將力拚揚州廠今年能提前量產。目前元太在大尺寸產能建置仍如預期，新竹廠辦大樓大尺寸產線H5已經裝機預計年底量產，明年還會再加一條H6，有助於元太搶攻大尺寸戶外看板市場。

元太沃爾瑪四色電子貨架標籤大單報到，相關驅動IC供應商天鈺同步進補，最快本季開始供貨四色電子貨架標籤相關驅動IC。

天鈺的電子貨架標籤驅動IC業務持續發展，目前營收比重約個位數百分比。據了解，該公司首季電子貨架標籤驅動IC出貨力道強勁，出貨量年增幅度高達三倍。在客戶訂單湧進加持下，法人看好天鈺今年電子貨架標籤驅動IC出貨量有機會較去年倍數成長。對於相關訂單傳聞與出貨量預估情形，天鈺昨（28）日不予置評。

法人認為，天鈺四色電子貨架標籤驅動IC具技術領先地位，可望最快從本季起，小量為其業績帶來貢獻，後續逐漸放量。

元太 天鈺 沃爾瑪

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