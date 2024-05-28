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奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

雙鴻4月每股賺1.82元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
雙鴻董事長林育申。 （聯合報系資料庫）
雙鴻董事長林育申。 （聯合報系資料庫）

散熱模組廠雙鴻（3324）因近期量價波動劇烈，遭列警示股，昨（28）日公告4月自結稅後純益1.61億元，年增1.18倍，每股純益1.82元。依雙鴻首季每股純益4.51元表現，累計前四月每股純益6.33元。

雙鴻受惠AI伺服器水冷需求爆發，帶動近期股價頻頻飆漲，今年元月以來股價從352.5元一路向上狂飆，僅短短不到半年，股價已突破900元大關，盤中更一度來到歷史天價923元，昨日上漲3元，收904元。

雙鴻董事長林育申日前曾於股東會指出，目前伺服器占營收比重30%到35%，其中，AI伺服器占整體伺服器比重超過50%，預估明年伺服器占該公司營收比重將超過五成，AI伺服器的占比將會更高，因為單價太高了。

據了解，雙鴻水冷板產品已拿下兩大CSP客戶訂單，並導入三家Tier 2供應商，明年市占率可望超過30%，目前雙鴻在水冷關鍵零組件方面涵蓋水冷板、分歧管、CDU等。

至於資本支出方面，雙鴻今年主要為設備購置需求，金額約7到8億元；明年約10億元，包括泰國廠擴建產能需求。

伺服器 雙鴻

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