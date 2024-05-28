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奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

是方 AI 業務熱 挹注獲利

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
是方董事長吳彥宏（本報系資料庫）
是方董事長吳彥宏（本報系資料庫）

是方（6561）昨（28）日召開股東會，董事長吳彥宏表示，看好AI趨勢持續推升需求，新AI智能資料中心LY2目前預售超過五成，預估6月貢獻營收。法人表示，LY2可望推升營收營收成長超過一成，再創新高，雖有折舊攤提等成本負擔，是方全年獲利可望續創新高。

是方去年營收32.4億元，每股純益11.84元，主要受惠IDC及雲端兩大業務，全年營收及獲利改寫新猷，股東會並通過每股配發10.6元現金股利，盈餘分配率89.5%，是方昨日股價下跌3元，收348.5元，現金殖利率3%。

吳彥宏表示，看好AI趨勢將持續帶動需求成長，目前新LY2預先銷售已經超過五成，剩餘的空間會很惜售，目前預約客戶以AI及雲端應用為主，國際大客戶進駐，有很好的引導作用，也看好未來營運可望受惠LY2加入營運，推升成長。

是方總經理劉耀元指出，是方除在網路及IDC設立很多防護機制，客戶也在自己機櫃管理上謹慎應對，是方也計劃在今年第3季推出專業型網路資安服務，銷售網路服務的同時，搭配銷售資安加值服務，包含DDOS防護、弱點掃描、攻擊分析等，資安趨勢高漲，加上網路加值型服務較具經濟效益，也可望提升企業需求。

AI 營收 股東會

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