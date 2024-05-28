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巨漢完成競拍 5月30日以151元公開申購

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
巨漢總經理羅瑞鴻（左起）、董事長王滄鍊及董事林敬堯。圖/聯合報系資料照片
巨漢總經理羅瑞鴻（左起）、董事長王滄鍊及董事林敬堯。圖/聯合報系資料照片

無塵室系統工程廠商巨漢系統（6903）初次上櫃普通股股票承銷案，主辦券商為富邦證券，採競價拍賣作業於今（28）日完成開標，最低得標價格為168.6元，最高得標價格為200元，各得標單價格及其數量加權平均價格為175.45元，高於最低承銷價格之1.13倍，因此本次辦理公開申購承銷價格為151元，公開申購張數1193張，公開申購期間為5月30日至6月3日，並於6月5日公開抽籤，預計於6月中旬掛牌上櫃。

巨漢此次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股6,076張，其中4,375張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格件共1,615筆，合格投標量10,578張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

巨漢主要從事高科技產業廠房及無塵室機電空調系統工程服務，包含中央系統空調、監控自動控制、衛生給排水、市內外高低壓配電、無塵室恆溫恆濕與智慧、綠建築等統包工程與建議服務，並憑藉優異的先端工程技術，透過專業建築資訊模擬系統BIM（Building Information Modeling），以及活性化的專業管理，確保公司所建置的工程得如期如質完工。

巨漢專精於高科技廠房整合型工程服務，在無塵室及機電空調工程耕耘多年取得良好口碑，近年更跨足其他新興科技產業，往來客戶範疇廣泛，公司預期今年除受惠AI、HPC推動半導體需求，帶動國內半導體資本支出復甦回升外，還有海外科技大廠擴大來台投資與政府公共工程大量釋出等兩大商機，公司表示目前已有多個重大工程標案積極爭取中，包括外商資料中心、具指標性公共工程，以及量體具規模的晶圓廠與石化廠等，可望為公司業績穩定成長持續挹注動能。

半導體 晶圓廠

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