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電纜股王登興櫃 股價強漲195%衝破200元

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
大東電業董事長林志明。記者朱曼寧／攝影
大東電業董事長林志明。記者朱曼寧／攝影

電線電纜廠大東電（1623）28日以券商認購價71.8元登錄興櫃，一度飆漲至306元，終場收在212.5元，漲幅195.96%。大東電指出，受惠能源轉型、台電強韌電網計畫等，目前在手訂單突破百億元，能見度可達2026年。

大東電為全台唯4家獲得台電345kV資格的廠商，主要產品為特高壓電纜、中高壓電纜、低壓電纜及橡膠電纜，佔營收比重達85.7%。

大東電表示，從低壓25kV至取得特高壓345kV認證資格大約需要10年，廠商須經過台電評鑑合格，才能參與國家電力工程，具備一定進入門檻，目前台灣僅4家合格廠商，屬寡占市場。

大東電指出，公司距今已完成超過48條電纜線路及78座變電所，也是國內最大橡膠電纜廠，提供包含中油、晶圓大廠等廠區建置，當中所承攬的工程完全無事故發生。

展望未來，大東電董事長林志明指出，目前訂單能見度達2026年，在手金額突破百億，隨345kV新產線於今年第4季啟用，預計將大幅提升整體產能與毛利。

大東電2023年營收42.2億元，年增8.2%，毛利率15.3%，年增5.49個百分點，稅後純益4.1億元，每股稅後純益（EPS）12.17元。

台電 電纜

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