緯創集團旗下資訊服務商緯軟（4953）昨（27）日召開股東會，董事長蕭清志表示，雖然今年新能源車相關客戶受產業不景氣影響，緯軟仍看好今年業績將穩健成長，估計年增雙位數百分比，全年營收有望續創新高。

蕭清志分析，大陸網路產業去年已恢復正常，但今年新能源車產業較不穩定，緯軟必須更謹慎，如財務健康的客戶緯軟就繼續服務，若不健康或經營情勢更糟的客戶，緯軟除了維持守勢外、甚至也會停止業務，以規避風險。

他說，緯軟今年主要增長動能來自大型網路及新能源客戶，雖新能源車產業陷入逆風，但緯軟內部仍訂下今年新能源車領域業務要成長的目標，惟不會像前幾年一樣高速增長。

緯軟前四月營收32.71億元，為同期最佳，年增18.2%。蕭清志認為，今年後續表現將與目前繳出的營收軌跡相似，業績將逐季成長。