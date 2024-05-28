磐儀轉投資 邁入收割期

工業電腦廠磐儀（3594）攜手策略夥伴聯發科搶攻AIoT機器視覺商機，去年為此建置光學實驗室強化相關技術，市場看好，隨著雙方合作日趨成熟，在聯發科助攻下，磐儀與聯發科合資的子公司磐旭智能將受惠，引領磐儀下半年有望邁入轉投資收割期。

磐旭智能為磐儀旗下重要子公司，今年磐旭智能在嵌入式電子與工業電腦展中，發表新一代人工智慧物聯網解決方案，相關產品線全面採用聯發科的Genio系列晶片，可應用於行業用人機介面、影音娛樂系統、行業用強固型電腦、工廠邊緣運算設備、智慧零售等領域。

磐儀並將參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），今年聚焦「表後儲能EMS能源管理系統解決方案」，透過整合工業物聯網與先進電力系統分析控制技術，幫助用戶根據自身需求調整用電方式，實現最佳化的能源調度。