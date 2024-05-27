爆炸事故後面臨重大困難 母子公司換股案通過、明揚將終止上櫃

高爾夫球具代工廠明安（8938）與子公司明揚（8420）27日分別召開股東會通過換股案，由明安以發行新股為對價取得明揚100%股權；換股比例為明揚每1股換發明安新發行0.54股，明安預計增資1.44億元，發行新股給除該公司以外的明揚股東。股份轉換基準日為9月30日。

另外，明安和明揚也各自完成董事會改選，鄭錫潛、周益男續任兩家公司的董事長和總經理。

明安表示，生產小白球的明揚去年9月22日發生工廠爆炸事故，歷經善後處理，正展開復工及重建事宜，並面臨重大困難與挑戰，為能及時滿足市場和客戶期待，兼顧股東及員工權益，亟需資源挹注。

因此，擬透過此次股份轉換，以整合集團資源，從產品銷售、產能利用、客戶服務及人力資源等層面進行整合，增加營運優勢並提升整體績效。

兩家公司27日分別召開股東會，通過由明安以發行新股為對價取得明揚100%股權；換股比例為明揚每1股換發明安新發行0.54股，明安預計增資1.44億元，發行新股給除該公司以外的明揚股東。

至於股份轉換基準日訂為9月30日，取得相關主管機關核准及換股作業完成後，明揚將申請中止上櫃及停止公開發行。

展望營運前景，明安指出，高球具代工客戶群的新款式產品上一季銷售獲市場好評下，目前進一步有追加訂單落袋，第2季出貨有望呈現淡季不淡態勢；至於第3季則回復往年的淡季模式，惟不致於像去年跳水般跌至谷底。

而客戶群於第3季完成新品開模等量產前置作業後，一如去年，第4季將重新進入出貨高峰期，並有機會起碼延續至明年首季。

至於明揚4月底向科技產業園區高屏分局申請屏東廠區二廠復工後，24日已接獲復工函，正加緊啟動復工。據了解，二廠占屏東廠區總產能約35%。