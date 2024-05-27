漢民子公司禾榮科技硼中子治療中心啟用 今年底上興櫃

漢民集團持股逾八成的禾榮科技27日宣布，該公司打造台灣首座硼中子捕獲治療（BNCT）中心，已在中國醫藥大學新竹附設醫院正式啟用。禾榮科技總經理沈孝廉表示，禾榮科技將成為漢民集團生醫布局進展最超前的公司，預計今年底前上興櫃，明年正式掛牌上櫃。

成立於2017年的禾榮科技，目前實收資本額11.43億元，是由漢民集團自清華大學與工研院共同發展的「加速器型硼中子捕獲治療技術（AB-BNCT）」取得技術授權，漢民科技副董事長許金榮擔任禾榮科技董事長。

沈孝廉表示，硼中子捕獲治療的原理，是利用靜脈注射將無毒的含硼藥物打入人體腫瘤細胞中，再利用中子引發的物理反應，由體外進行細胞級的放射治療。與其他癌症質子治療設備相較，這種結合標靶治療和放射治療的方法，可更精準的殺死癌細胞，卻不造成周圍組織的破壞。

禾榮科技發展的硼中子捕獲治療中心，初期鎖定頭頸癌與腦癌患者為治療對象，與其他癌症質子治療相比，每次療程可由二、三十次大幅縮短為一至兩次，雖然病人接受治療費用仍需百萬元，但是未來可透過保險業的結合，大幅降低癌症病人的負擔。

沈孝廉說明，禾榮科技硼中子捕獲治療中心，其營運模式有兩大類，一是由禾榮科技協助醫院建置硼中子捕獲治療中心，方式可包括整套設備BOT、買斷或租賃；另一是後續的藥物供應及設備維修。

針對設備部份，禾榮科技今年3月已遞交查驗登記審查，預計今年第3季取得中子放射照射系統國內醫材許可；在藥物治療方面，禾榮科技也正與醫藥品查驗中心（CDE）洽詢，希望能以復發性頭頸癌為對象，在北、中、南各地合作醫院直接啟動三期臨床試驗收案，目標2026年取得藥證。他強調，過去清華大學發展這套設備時期，透過恩慈療法已協助三、四百位患者接受治療，並有六成受試者獲得改善。

沈孝廉表示，禾榮科技除了與中國醫藥大學合作，在新竹分院打造硼中子捕獲治療中心，接下來台北榮總、台中榮總、以及規劃中的陽明交大竹銘醫院，都有望成為下一個潛在合作醫院，其餘中心級醫院如秀傳、義大和花蓮慈濟等大醫院也正在洽談合作中，至於海外市場，也已鎖定新加坡等新南向國家成為未來海外拓展目標市場。