快訊

「住戶」指充電樁走火釀禍？新竹豪宅火警傳聞滿天飛 消防局說話了

中職／狀元大熱門吳念庭首次證實 確定參加今年選秀會

關門濃煙仍猛竄！竹市晴空匯深夜火警 消防分隊長第一間拍片救百戶畫面曝

準備抽新股紅包 這檔生技股中籤可賺3.75萬、報酬率56%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
櫃買市場生技股將添新兵，醫影預計6月18日上櫃掛牌。圖為醫影董事長謝穗徽(右二)、策略長許慧貞(右一)、財務長車昕穎(左二)、副總經理施沛澤(左一)。富邦證券／提供
櫃買市場生技股將添新兵，醫影預計6月18日上櫃掛牌。圖為醫影董事長謝穗徽(右二)、策略長許慧貞(右一)、財務長車昕穎(左二)、副總經理施沛澤(左一)。富邦證券／提供

櫃買市場生技股將添新兵，醫影（6637）預計6月18日上櫃掛牌，發行價格暫訂為每股66元，將在5月28~30日辦理競價拍賣，6月5~7日公開申購，27日興櫃收盤價103.5元計算，中籤者可望獲利37,500元，報酬率56.81%。

醫影將上櫃掛牌，5月28~30日辦理競價拍賣，競拍底價為每股60元，競拍數量1,945張，競標結果將在6月3日開標，將依競拍結果決定承銷價格，預計6月18日上櫃掛牌；在競價拍賣結束後，預計6月5~7日辦理公開申購，發行價格暫訂為每股66元。

醫影專注影像醫學設備租賃、經銷業務，深耕市場已超過30年，富邦證資深副總經理吳春敏表示，醫影協助醫院建置影像醫學科或高階健診中心，從前期營運策略、風險評估到後期施工建造、設備採購、人員培訓等項目，提供客戶整合型醫療採購與管理顧問服務。

吳春敏說，全球醫材大廠奇異看中醫影對台灣醫療院所影像醫學設備需求掌握度高，對醫療設備也具備高度專業，因此獨家授權醫影經銷其骨質密度儀及肝癌超音波顯影劑等項目，雙方合作關係穩定。

醫影去年營業收入6.82億元，年成長率達40%，每股純益5.66元，已連續二年每股純益維持在5元以上；今年第1季營收1.71億元，年成長率29.58%，稅後純益0.45億元，年增23.91%，每股純益2.1元，法人看好全年成長。

展望未來，受惠於高齡化所帶動的醫療照護與預防醫學的需求成長，市場樂觀看待醫影將搶攻高齡社會的健康商機。

生技股

延伸閱讀

方芳芳6月上海娶媳婦 徐乃麟紅包數字曝光

78歲康凱人財兩失 開撕紅包場舊愛曹雨婷「我被家暴2次」

畢業典禮中籤才能入場！百人連署抗議 清大緊急重新規畫

0050、006208、VT…幫小孩紅包存股這些標的一次投入！ 指數達人：比較擔心家長亂賣股票

相關新聞

準備抽新股紅包 這檔生技股中籤可賺3.75萬、報酬率56%

櫃買市場生技股將添新兵，醫影（6637）預計6月18日上櫃掛牌，發行價格暫訂為每股66元，將在5月28~30日辦理競價拍...

大東電在手訂單破百億 每股71.8元承銷價明登錄興櫃

線纜廠大東電（1623）將於28日登錄興櫃，興櫃登錄價每股71.8元，大東電指出，受惠能源轉型、台電強韌電網計畫等，目前...

智崴股東會／穩固飛行劇院領導地位 進擊的巨人新片8月上映

智崴（5263）27日召開股東會。2023年合併營收為8.62億元，較2022年度8.03億元，成長約7.3%。展望20...

欣技業績將季季高

工業電腦廠欣技（6160）拿下美系客戶獨家大單，將於6月開始供應強固型行動電腦，訂單總量上看1萬台，將於6月至8月大量出...

元山添利多 下季推新品

車用電子暨散熱廠元山（6275）表示，本季為傳統家電採購出貨旺季，該公司生活科技領域事業樂觀向上，與知名品牌合作的高階造...

韋僑衝刺解決方案

RFID廠韋僑（6417）今日將舉行股東常會，董事長曾頴堂在致股東報告書中表示，RFID應用面持續蓬勃發展，韋僑將以天線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。