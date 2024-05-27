首座硼中子捕獲治療中心啟用 禾榮今年底前上興櫃
台灣首座硼中子捕獲治療中心今天在中國醫藥大學新竹附設醫院落成啟用，預計6月取得醫療器材許可證，並申請硼中子捕獲治療的臨床試驗案。至於IPO計畫，禾榮科技總經理沈孝廉說，預計今年底前先興櫃，明年以科技事業申請上市櫃。
硼中子捕獲治療的臨床試驗將以復發性頭頸癌為研究對象，北中南各地合作醫院將一同參與收案，讓禾榮科技進入臨床應用的新階段。
禾榮科技為國內半導體設備大廠漢民集團在2017年投資成立，漢民持股超過8成，漢民科技副董事長許金榮擔任禾榮科技董事長。禾榮科技承接清大和工研院的加速器型硼中子捕獲治療技術（AB-BNCT），而硼中子捕獲治療為一種標靶性放射治療。
沈孝廉表示，禾榮科技目前資本額已到新台幣14億元規模，將推動硼中子捕獲治療技術的臨床應用；今年3月已遞交查驗登記審查，預計6月取得中子放射照射系統台灣醫材許可，同時並申請硼中子捕獲治療的臨床試驗案。
他說，未來目標取得藥證後進行商轉，先與中國醫藥大學合作，目前正與其他醫院洽談，鎖定中心級醫院如榮總、秀傳、義大和花蓮慈濟等大醫院；預計今年底前規劃公開發行並掛牌興櫃。
沈孝廉提到海外拓展計畫，未來會先鎖定新南向國家，如新加坡及其他東南亞國家。
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