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大東電在手訂單破百億 每股71.8元承銷價明登錄興櫃

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大東電業董事長林志明。記者朱曼寧／攝影
大東電業董事長林志明。記者朱曼寧／攝影

線纜廠大東電（1623）將於28日登錄興櫃，興櫃登錄價每股71.8元，大東電指出，受惠能源轉型、台電強韌電網計畫等，目前在手訂單突破百億元，能見度可達2026年。

大東電2023年營收42.2億元，年增8.21%，毛利率15.3%，稅後純益4.1億元，每股稅後純益（EPS）6.77元，大東電指出，主要受惠能源轉型，在政府及民間雙引擎帶動下，推升去年營運。

大東電主要產品為特高壓電纜、中高壓電纜、低壓電纜及橡膠電纜，佔營收比重高達85.7%，屬相當純正的電纜廠，其中，大東電強項在於為全台唯4家獲得台電345kV資格的廠商。

大東電指出，電線電纜屬於國家級建設，廠商須經過台電評鑑合格，才能參與國家電力工程，而認證制度為拾級而上，從低壓25kV至特高壓345kV資格大約需要10年，且電纜體積龐大、生產環境要求高，具備一定進入門檻，目前台灣僅4家合格廠商，屬寡占市場。

大東電指出，公司專精於電線電纜技術，2001年和2015年分別取得台電161kV、345kV資格，距今已完成超過48條電纜線路及78座變電所，施作實績串連整座台灣，超過1.5萬公里。此外，公司也是國內最大橡膠電纜廠，長年居市場領導地位，提供包含中油、晶圓大廠等廠區建置。

大東電董事長林志明表示，大東電陪伴台灣能源發展超過70年，當中所承攬的工程完全無事故發生，對於公司的專業與品質深具信心。此外，公司具有快速因應產業變化的敏銳度，於2019年導入自動化及智慧化，提升生產效率；2022年優化製程、投資345kV新產線，順利承攬國家能源轉型需求，後續大東電也將持續關注產業脈動，走在產業前端。

展望未來，林志明指出，目前訂單能見度達2026年，在手金額突破百億，隨345kV新產線於今年第4季啟用，預計將大幅提升整體產能與毛利，創造規模經濟效益。

法人認為，大東電產品結構單純，使強韌電網效益極大，隨台電標案持續釋出與民間企業投入，後續發展可期。

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