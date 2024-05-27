智崴股東會／穩固飛行劇院領導地位 進擊的巨人新片8月上映

智崴（5263）27日召開股東會。2023年合併營收為8.62億元，較2022年度8.03億元，成長約7.3%。展望2024年，智崴以完整的飛行劇院產品線穩固既有市場領導地位，同時積極以創新技術開發更多元、豐富的沉浸式體驗設備，此外，全球動漫粉絲引頸期待的《進擊的巨人 開戰宣言》也即將於今年8月在台灣獨家首映。

綜觀2023年國際旅遊及娛樂市場，觀光旅遊人數持續回升，娛樂巨擘迪士尼（Disney）更宣布計劃斥資600億美元，加碼投資主題樂園、度假村和郵輪業務，以擴大IP影響力，吸引新客群。全球樂園與觀光業者亦積極導入新型設備吸引顧客回流。

2023年智崴在超大型體感遊樂設備、飛行劇院產品線以及中小型的體感遊樂設備的發展都有所成果。由智崴團隊傾力打造的全球最大體感遊樂設備平台，於去年九月盛大開幕，並且榮獲金氏世界紀錄「世界最高乘載人次的體感模擬設備」的認證肯定。而去年開發完成，可在三個月內搭建完畢的全新型態飛行劇院Turnkey o-Ride也於今年二月正式開幕，高搭建效率與更低的投資成本，未來可望於全球快速布建。

另，中小型體感設備同樣表現出色，高階LED賽車模擬器已在世界知名德國霍肯海姆賽道(Hockenheimring)亮相，深獲到訪遊客喜愛；而中東卡達首都杜哈最大室內主題公園也引進智崴賽車模擬器設備，沉浸式賽車模擬體驗結合AI即時轉播系統，於今年獲中東北非樂園界指標性獎項MENALAC「最佳新室內遊樂設備獎」殊榮。

在觀光市場回暖下，智崴自營飛行劇院據點如美國紐約時代廣場飛行劇院RiseNY和荷蘭阿姆斯特丹飛行劇院This is Holland營銷收益成長顯著，2023年來客數與前一年相比，皆成長三成以上。而智崴打造全球第一座元宇宙實境體驗館ANIVERSE去年於基隆正式開幕。未來將持續推動於全球的自營點佈局，達到更多元化的營收。

展望2024年，智崴以完整的飛行劇院產品線穩固既有市場領導地位，同時積極以創新技術開發更多元、豐富的沉浸式體驗設備，提供客戶多樣化的產品和服務。在拓展全球的營運據點之餘，亦著力擴充數位內容影片資料庫，推出了《地球12部曲》系列。首部曲《源起·非洲》跨越17個國家，運用四台8K攝影機以10K解析度實景拍攝，以真實的飛行視角呈現非洲壯麗美景。該片已啟動全球授權，並受美國、澳洲和中國等地業主的青睞。

此外，全球動漫粉絲引頸期待的《進擊的巨人 開戰宣言》也即將於今年8月在台灣獨家首映。內容製作方面也持續透過Unreal Engine、AIGC等軟體提高影片製作效率，並同步導入AI生成技術，可望大幅提升內容資料庫豐富度。

智崴作為體感娛樂設備領導品牌，致力於為客戶提供全方位解決方案，包含遊樂設備設計製造、場域主題設計、數位內容製作、影片授權、現場營運及設備維修保養等專業服務。未來將持續透過整合人工智慧、虛擬實境和沉浸式影像製作，打造嶄新的娛樂體驗，讓豐富的影片內容和多元的遊樂設備產品成為銷售推廣上相輔相成的兩大引擎。