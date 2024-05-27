特殊鋼主力廠榮剛（5009）航太領域訂單持續湧入，營運正向推展，隨著產品組合優化，未來產銷可望持續成長，有信心今年表現強過去年。

榮剛董事長王炯棻表示，榮剛整體訂單出貨比（B-B ratio）仍大於一，接單暢旺並擁有超過80億元在手訂單，產品組合表現理想，以高毛利產品表現最為亮麗，仍維持相當的接單與獲利水準。

王炯棻指出，各項產品組合中，工具鋼尚有低價庫存優勢，加上量和價都將緩步回升，後續市場需求可望逐漸回穩。

出貨方面，航太類產品的占比較2023第4季成長19%已達45%，第2季將延續第1季的出貨步調， 譜下未來成長的契機點。

王炯棻表示，榮剛近來透過集合式生產、靈活的原料採購策略、煉鋼節能管理及科學控管等方法致力優化量產成本與生產效率，目標是提供客戶更具競爭力的特殊鋼產品，擴大市占率。

法人分析，榮剛在全球航太兩大系統廠淨接單均大幅增加，波音成長1.7倍、空中巴士2.5倍，交機數皆大幅提升，積壓訂單持續累計中。