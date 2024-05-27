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櫃買參加ICMA年會 收穫豐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

為強化國際交流及提升我國永續發展債券市場能見度，櫃買中心22日至24日由副總經理李淑暖率債券部人員赴比利時布魯塞爾參加國際資本市場協會（ICMA）舉辦的會員大會，與國際金融機構交流永續發展債券市場推動經驗及發展趨勢，以期協助我國市場接軌國際脈動，並吸引外國發行人來台發行永續發展債券。

櫃買中心表示，本次ICMA年會總計有來自47個國家或地區市場監理機構、發行人、中介機構及專業投資機構等427家機構代表，合計超過1,100人與會，討論議題涵蓋國際資本市場發展趨勢與展望、金融科技與數位化資產、永續金融的未來與轉型金融挑戰等，參與機構代表進行廣泛的討論及意見交換，櫃買中心期盼藉由積極參與國際組織活動，強化與國際市場的連結，以提升我國市場國際曝光度。

為協助高碳排產業轉型邁向淨零排放，櫃買中心刻正研議建立我國轉型債券制度的可行性，藉由此次機會和ICMA、日本證券業協會（JSDA）及東方匯理銀行（CACIB）分別進行會談，分享我國永續發展債券發展概況，並就轉型債券的市場推動情形及實務作法交流，另外也參與「金融前沿：日本氣候轉型」圓桌論壇，深入瞭解及交流日本氣候轉型債券的成功推動經驗，以作為後續我國制度規劃參考。

櫃買中心致力於我國永續金融發展，截至5月24日，我國永續發展債券市場累計已發行209檔，發行總額達6,002.8億元，顯示永續發展債券已成為我國發行人落實ESG並向市場宣示永續發展決心的籌資利器。

債券 櫃買中心

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