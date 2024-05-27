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昱厚攻新藥 擬現增2.4億
昱厚生技（6709）為充實營運資金及加速新藥臨床試驗推進，董事會決議辦理現金增資發行新股不超過800萬股，每股發行價格暫定20至30元間，預計募集資金上限2.4億元。
昱厚表示，由計畫主持人（IIT）發起的嗜酸性白血球型嚴重氣喘鼻噴新藥AD17002，二期臨床試驗進展順利，並已獲衛福部許可直接進行下一階段更高劑量試驗，本試驗預計第3季可取得初步數據並進行期中分析。
有鑑於AD17002作用機轉的特殊性，可從發病處解決發炎問題，確實改善氣喘狀況，與現有藥物的症狀緩解或免疫抑制不同。公司對期中分析的差異性與顯著性抱持樂觀，一旦確認最佳劑量與投藥頻率，將啟動下一階段的臨床試驗，不排除採取多國多中心模式，擴大臨床試驗覆蓋範圍和數據的可靠性，爭取藥物的及早上市。
昱厚表示，本次增資資金將用於上述AD17002申請新藥查驗登記用的中、後期階段臨床試驗，以及將同步展開全球相關專利的布局。
昱厚總經理徐悠深指出，昱厚將會持續專注AD17002鼻噴新藥的開發與臨床試驗，並同步研擬相關的商業策略。
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