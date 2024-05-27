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元山添利多 下季推新品

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
元山總經理劉賢文 （聯合報系資料庫）
元山總經理劉賢文 （聯合報系資料庫）

車用電子暨散熱廠元山（6275）表示，本季為傳統家電採購出貨旺季，該公司生活科技領域事業樂觀向上，與知名品牌合作的高階造水機則預計在第3季正式上市，相關產品單價高，可望挹注營運成長動能。

元山現階段產品營收結構為：汽車電子44%、高階運算系統33%、生活科技系統20%，工業設備與其他3%，該公司正極投入新一代智慧製造設備，在旗下高雄廠、東莞達伸廠、角社廠導入，提高毛利率與生產效率。

汽車電子布局方面，元山歐洲客戶約占65%，訂單能見度穩定，可達2025年，公司預期去年關鍵車用微控制器（MCU）供給不穩情況緩解後，今年出貨將回到正常節奏；大陸市場占比約35%，由於元山積極與大型車廠合作開發一階（Tier 1）專案，包括車內電子、車體電子、智慧駕駛等傳統燃油車、新能源電動車共用領域，其中又以電動車發展快速強勁，未來將成為元山車用事業主要成長動能之一。

展望今年，元山維持審慎樂觀態度，公司預期，經過全球疫情肆虐、原物料波動與缺貨、通膨造成經濟不穩等問題後，今年供應鏈與市場需求可望穩定回溫，目前已興建中的仁武廠區未來將規劃為營運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇與模組製造中心，不排除增加非台灣及大陸的第三生產基地，奠定良好全球化營運基礎。

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