工業電腦廠欣技（6160）拿下美系客戶獨家大單，將於6月開始供應強固型行動電腦，訂單總量上看1萬台，將於6月至8月大量出貨，帶動本季營運轉強之際，也將讓單季營業利益轉正，加上5G新產品下半年有望在醫療市場開花結果，法人預估，欣技第2、3季營收將「季季高」，季增幅度雙位數起跳。

據了解，欣技本次拿下的美系客戶大單，將於兩年內出貨完畢，其中多數將於今年6、7、8月出貨，以6月為出貨最高峰，後續仍將持續出貨至2025年。

欣技主要產品涵蓋行動電腦、掃描器、RFID讀寫器及軟體等，其產品廣泛運用於智慧倉儲、交通物流、工業製造、智慧零售等垂直應用市場。

欣技今年在度過3月出貨高峰後，4月營收降至0.89億元，月減22.7%，年減28.4%。法人預估，欣技本季營收將逐月走高，在美系客戶訂單大量出貨下，業績高峰點將落在6月，本季營收將優於上季，單季營業利益亦將轉正，帶動第2季獲利優於首季。

欣技今年另一動能為新推出的5G行動電腦產品線，今年4月已開始出貨，初期鎖定醫療領域市場，也將攜手合作夥伴推出整體解決方案，推向醫療院所。同時，欣技5G產品已積極在亞太區推廣，預計下半年有機會拿下新標案。

法人預估，欣技美系客戶訂單於6月開始大量出貨，並持續至7、8月，加上5G新品有機會在下半年放量，預估第3季營收將在優於本季，為全年單季營運高峰，下半年整體營運將優於上半年，今年全年有望轉虧為盈。

此外，欣技近年營運一大策略就是提升在已開發市場市占率，並希望透過強化軟體及加值服務等提升客戶黏著度，今年首季及去年第4季毛利率都站穩四成以上，去年全年則為36.7%。