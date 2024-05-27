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韋僑衝刺解決方案

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

RFID廠韋僑（6417）今日將舉行股東常會，董事長曾頴堂在致股東報告書中表示，RFID應用面持續蓬勃發展，韋僑將以天線設計、材料開發及客製化為主的全型態RFID標籤製程，瞄準利基及新興應用市場，朝成為「RFID標籤解決方案領航者」目標邁進。

曾頴堂指出，今年韋僑市場策略維持強攻醫療及工業應用等高門檻、高毛利市場應用，推廣發展數位網路行銷。展望2024年景氣，韋僑認為，僅管大環境景氣變數多，但隨著RFID新應用陸續拓展，樂觀看待後市營運走升。

韋僑去年遷入新廠作業，客戶多集中上半年提提前拉貨，其後面臨市場景氣走弱，致下半年進入庫存調整期。幸而去年上半年出貨力道強勁，2023年全年合併營收達14.26億元，年增8.4%，仍創史上新高。韋僑表示，根據訂單觀察，2024年需求將回到正向發展軌道。

景氣 股東

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