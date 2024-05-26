聖暉在陸上市 效益顯現

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
聖暉董事長梁進利。圖／聯合報系資料照片
聖暉董事長梁進利。圖／聯合報系資料照片

聖暉*（5536）董事長梁進利表示，旗下蘇州聖暉大陸A股上市後，不論在業務、人才及資金都交出顯著效益。今年將啟動子公司朋億*旗下蘇州冠禮擴產作業，同時藉由建立持股平台，達到既留才、又能擴產業務面的倍速成長期。

梁進利分析蘇州聖暉陸股IPO前後差異指出，蘇州聖暉之前只能接二線廠商訂單，股票上市掛牌後，大陸一線客戶主動將之納入標案參與廠商。由於上市後資訊透明，也讓客戶願意交付更大規模工程。相較於掛牌前，工程金額約在人民幣1億元左右；現在接案金額可上看人民幣3-5億元規模，顯示客戶大幅提高聖暉單一個案授信額度，

他指出，蘇州聖暉設立「持股平台」至今六年時間，除人員流動下降，也激勵員工向心力、主動積極爭取客戶訂單成效明顯。同時，銀行授信額度從上市前的約人民幣3,000萬-5,000萬元，躍升到IPO後單一工案授信可上看人民幣5億-10億元，打開資金活水。

蘇州聖暉2022年在上海A股掛牌，觀察蘇州聖暉自2020年起淨利表現，從人民幣10.6億成長到2023年的15.8億元，平均年增率約13%，獲利亮眼。

A股 人民幣 聖暉

延伸閱讀

中和藤寮坑溝臭味改善有成 民代籲續推三期改善景觀

苗栗警分局、戶政、地政所遷建在一起 縣長鍾東錦有想法

卓榮泰今赴桃園視察台電 凌濤：設施蓋了就解決供電不穩？

缺工缺料...捷運東環段工程流標 北巿議員籲地方設物調公式標準

相關新聞

聖暉在陸上市 效益顯現

聖暉*董事長梁進利表示，旗下蘇州聖暉大陸A股上市後，不論在業務、人才及資金都交出顯著效益。今年將啟動子公司朋億*旗下蘇州...

興櫃一周回顧／益鈞環科 股價翻倍漲

觀察近一周興櫃市場表現，統計321檔興櫃個股本周平均上漲0.58%，不過其中僅四成收紅，下跌家數多於上漲家數，但本周表現...

耕興看旺手機換機需求

耕興（6146）昨（24）日召開股東常會，公司看好，今年第2季起Wi-Fi 7新機檢測需求浮現，且智慧型手機逐步導入AI...

巨有獲亞太區急單 下半年成長動能帶勁

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠巨有（8227）昨（24）日召開股東會，巨有董事長暨總經理賴志賢表示，目前有來自亞太區...

大宇資總座 陳瑤恬接任

大宇資（6111）昨（24）日公告總經理蔡明宏辭職，由公司營運長陳瑤恬接任新總座，新人事令5月31日生效。

普萊德 擴大布局物聯網

網通品牌廠普萊德（6263）昨（24）日舉行股東會通過去年營運報告及現金股利案，每股配發7.4元現金股利，現金殖利率4....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。