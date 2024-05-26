聖暉在陸上市 效益顯現

聖暉*（5536）董事長梁進利表示，旗下蘇州聖暉大陸A股上市後，不論在業務、人才及資金都交出顯著效益。今年將啟動子公司朋億*旗下蘇州冠禮擴產作業，同時藉由建立持股平台，達到既留才、又能擴產業務面的倍速成長期。

梁進利分析蘇州聖暉陸股IPO前後差異指出，蘇州聖暉之前只能接二線廠商訂單，股票上市掛牌後，大陸一線客戶主動將之納入標案參與廠商。由於上市後資訊透明，也讓客戶願意交付更大規模工程。相較於掛牌前，工程金額約在人民幣1億元左右；現在接案金額可上看人民幣3-5億元規模，顯示客戶大幅提高聖暉單一個案授信額度，

他指出，蘇州聖暉設立「持股平台」至今六年時間，除人員流動下降，也激勵員工向心力、主動積極爭取客戶訂單成效明顯。同時，銀行授信額度從上市前的約人民幣3,000萬-5,000萬元，躍升到IPO後單一工案授信可上看人民幣5億-10億元，打開資金活水。

蘇州聖暉2022年在上海A股掛牌，觀察蘇州聖暉自2020年起淨利表現，從人民幣10.6億成長到2023年的15.8億元，平均年增率約13%，獲利亮眼。