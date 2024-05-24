興櫃一周回顧／益鈞環科 股價翻倍漲

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周興櫃市場表現，統計321檔興櫃個股本周平均上漲0.58%，不過其中僅四成收紅，下跌家數多於上漲家數，但本周表現最亮眼的循環經濟概念股益鈞環科*（6912）股價翻倍漲，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（24）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額122.94億元、成交2.22億股、成交14.44萬筆，三項數據均多於前一周。

個股表現上，漲幅超過一成檔數維持在雙位數，由前一周的14檔小降至13檔。

以族群性看，本周領漲股持續停留在科技族群，一共有六檔位於周漲幅前十強；其餘兩檔為綠能環保、生技醫療及電機機械各一。

綠能環保股益鈞環科*近一周股價大漲130.7%，表現亮眼，收上23.75元；旭東環保也周漲27.1%。

光電股研晶、電子零組件的驊陞、電腦及周邊設備的普達系統、光電股華旭矽材、電子零組件的美強光、電腦及周邊設備的邁科周漲15.5%至54.7%間；其中研晶及驊陞股價連兩周進入漲幅前十強。電機機械寶元數控與生技醫療光晟生技近一周上漲17%、18%不等。此外，文化創意股友松、電子零組件股聯致和觀光餐旅股巨宇翔單周漲幅也逾一成。

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