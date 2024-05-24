普萊德 擴大布局物聯網

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通品牌廠普萊德（6263）昨（24）日舉行股東會通過去年營運報告及現金股利案，每股配發7.4元現金股利，現金殖利率4.25%，正基股東會通過每股配發3.5元現金股利。

普萊德去年營收18.45億元，毛利率45%，每股純益8.12元，均創30年新高，每股配發7.4元現金股利，盈餘分配率91.13%，普萊德昨日股價下跌4元，收174元，現金殖利率4.25%。

普萊德董事長陳清港在致股東報告書中指出，普萊德研發創新著重網通技術升級和節能管理的永續產品設計，擴大布局工業物聯網基礎建設與AIoT智慧聯網管理，強化品牌競爭力，產品創新研發。

普萊德指出，去年研發成果包含工業級與商規網路產品線提升至10G光纖傳輸，強化多元智慧網路的資訊安全，深耕AIoT智慧物聯網行動通訊方案，整合5G、LoRaWAN、光纖、再生能源、中央管理等彈性設計，提升智慧網路應用韌性與節能集中管理效率，開發產線專用節能PoE測試平台，投入中央網管平台建置友善雲端化管理。

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